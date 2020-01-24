Son dakika: Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Son dakika: Ocak, Şubat ve Mart aylarında silah altına alınarak askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Yükümlüler sonuçları e-Devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ocak, Şubat ve Mart aylarında silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erler ile bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.
SONUÇLAR E-DEVLET VE ASKERLİK ŞUBELERİNDEN ÖĞRENİLECEK
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.
MSB'nin sosyal medyadan duyurduğu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ocak/Şubat/Mart 2020'de silah altına alınacak yedek subay/astsubay, erler ile 2020'de bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları bugünden itibaren e-Devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenilebilecektir."
ERBAŞ VE ERLER 6 AY, YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAYLAR 12 AY YAPACAK
Askeralma Kanunu'na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.