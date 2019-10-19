Askeri Olimpiyat Oyunları öncesi Rıza Kayaalp ve Taha Akgül kamuflaj giydi

19.10.2019 10:24

7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni yapıldı. Açılış töreninde TSK Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları kafilesinin bayrağını, milli güreşçi Taha Akgül taşıdı. Rıza Kayaalp ve Taha Akgül kamuflajla poz verdi.

Avrupalı ülkeler ve kuruluşlar, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından müsabakalarda boy gösteren Türk sporcuların asker selamı vermesinden duyduğu rahatsızlığı defalarca kez dile getirmişti. UEFA, bu rahatsızlığı ileri bir boyuta taşıyarak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın gol sevincinde asker selamı vermesiyle ilgili olarak soruşturma başlatmıştı. Bu gelişmeler doğrultusunda güreşçilerimizin TSK üniformalarını giymesi Avrupa kamuoyuna önemli bir mesaj olarak yorumlandı.

TSK'YI TEMSİL EDİYORLAR

50'den fazla ülkenin savunma bakanları, ordu komutanları ve Çin'de bulunan yabancı askeri ataşelerin katıldığı açılış töreninde, Türk Silahlı Kuvvetleri Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları kafilesinin bayrağını, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül taşıdı.

MİLLİLERİMİZ MÜSABAKALARA HAZIR

Organizasyonun İcra Kurulu Başkanı Yang Jian, iki yıl süren hazırlıkların ardından askeri oyunların tarihte en kapsamlı şekilde gerçekleşeceğini ifade etti. 27 ana ve 329 küçük kategorinin yer aldığı askeri olimpiyat oyunlarında müsabakalar bugün başayacak. Milli güreşçiler ise 21-24 Ekim tarihlerinde mindere çıkacak. Milli takım kafilesinde Taha Akgül'ün yanı sıra Rıza Kayaalp, Soner Demirtaş, Metehan Başar, Aslan Atem, Enes Başar, Selahattin Kılıçsallayan ve Fatih Yaşarlı yer alıyor.

Milli güreşçiler, 13 Ekim'de birliklerine teslim olmuş ve 16 Ekim'de Çin'e hareket etmişlerdi. Oyunlarda ilk defa 5G+8K ve 5G+VR bilgi aktarımı ve televizyon yayın teknolojisi de kullanılacak.