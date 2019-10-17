Alman basınından, asker selamı vermeyen Kaan Ayhan ve Kenan Karaman Milli Takım'dan atılabilir iddiası

A Milli Takımımızın Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta yaptığı gol sevinci birçok ülkeyi rahatsız etmiş hatta yapılan şikayetler sonrası UEFA soruşturma başlatmıştı. Alman basınından çirkin bir iddia geldi. Yapılan haberde asker selamı vermeyen Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın milli takımdan çıkartılabileceğini söyledi.

17.10.2019 09:37
Alman basınından, asker selamı vermeyen Kaan Ayhan ve Kenan Karaman Milli Takım'dan atılabilir iddiası

Fransa'ya beraberlik golünü atan Kaan Ayhan'a, milli oyuncularımız tarafından yapılan 'Asker selamı' telkini Almanya'da çarpıtıldı. Sosyal medyadaki yapılan sitemleri kaynak gösteren Alman medyası, Düsseldorf'ta oynayan oyuncuların Türkiye'de istenmeyen adam ilan edildiklerini yazdı.

"MİLLİ TAKIM'DAN ATILABİLİR" İDDİASI

Resmi ağızlardan oyuncularımızın tavrına yönelik tek bir açıklama olmamasına rağmen Express.de sitesi, "Şimdi Kaan Ayhan eski sempatiye sahip değil. Türkiye'yi Avrupa şampiyonasına götürecek golü atan Kaan, büyük eleştiri alıyor. Daha kötüsü Fransa'ya karşı kahraman gibi oynadı ancak Avrupa Şampiyonası'na katılma hayalinin bitme tehdidiyle karşı karşıya. Türkiye Futbol Federasyonu, bu tutumu yüzünden onu Milli Takım'dan atabilir" diye iftirada bulundu.

KAAN SORULAN SORUYA GÜLDÜ

Provokasyon peşinde koşan Alman basını, Düsseldorf idmanından önce Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın etrafını kuşattı. Kaan sorulara, gülümsemekle yetindi. Devreye giren Hocası Friedhelm Funkel "Kaan, Türkiye için harika ve önemli bir iş başardı ve takımına final yolunu açtı. Daha fazla bir şey söylemiyorum" diye ağızlarının payını verdi.

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YORUMLAR (10)

  • M.ÇEK:
    Bizi kendileri gibi sanıyorlar. Onlar mücadeleleri ile attığı golle selamlarını zaten verdiler. O gol size kapak olsun
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  • ÖMER:
    gül geç bunlara kaan aferim sana ve tüm takıma. yurtdışında oynayan futbolcularımızın üzerinde müthiş bir baskı var. o yüzden onları da anlamak lazım. önemli olan gönlünden ne geçtiğidir ki gol sonrası yaptığı sevinç hareketiyle gönlünde ne olduğunu hepimize göstermiştir. nifak tohumları atmaya çalışanlara fırsat vermeyelim. bizim bizden başka dostumuz yok görüyoruz.
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  • HASAN:
    bencede atılmalı ben maçı izledim kaan ayhan gol attıktan sonra merih demiral asker selamı vermedi diye kızdı sonrdan verceksin dedi heralde o yok dedi diğerleri veririken o santraya dogru yurudu. . . .
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  • ÖMER:
    kardeşim bir kaan kolay yetişmiyor. kaybetmek en kolay olanı. atarsın olur biter. ama asıl biz kaybetmiş oluruz ki zaten haçlıların yapmaya çalıştıkları bizleri içerden parçalamak. lütfen bu oyunlara gelmeyelim ve kaan gibi tüm evlatlarımıza sahip çıkalım onlara destek verelim.
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