Asker Ailelerine İki Ayda Bir 550 Lira Yardım Yapılıyor

Asker ailelerine yapılan yardıma, 'Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı' deniyor. Program kapsamında yapılan yardım 2 ayda bir 550 lira. Yani aylık 275 lira. Buna ek olarak vatani görevini yapmakta olan askerin 18 yaşından küçük çocukları için de her ay 100 TL eğitim ödemesi de sağlanabiliyor. İşte merak edilen detaylar...

KİMLER YARARLANABİLİR?

Askere giden kişi evli ise resmi nikahlı eşi, bekar ise başvuru önceliği annenin. Anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmış ise asker kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi başvurabilir.

NEREYE BAŞVURU YAPILACAK?

Başvurular illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor. 'Vakıf Mütevelli Heyeti' sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını onaylıyor. Başvuran kişinin TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı isteniyor. Bunun dışında herhangi bir belge talep edilmiyor.

ASKERLİK SÜRESİNCE DEVAM EDİYOR

Aylık 275 TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL'lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşların PTT'deki hesaplarına yatırılıyor. Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı, askerlik süresince devam ediyor. En fazla 12 ay sürüyor.

Hanede 1'den fazla asker olması durumunda her asker için ayrı ayrı yardım başvurusu yapılabilir. Muhtaç asker ailesi yardımından yararlanan bir kişi yetim yardımından yararlanabiliyor. Engelli ve yaşlı aylığı alan kişiler ise Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık kararı vermesi şartıyla asker yardımından faydalanabiliyor.

GELİR ŞARTI NELER?

Askerin hanesinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması gerekiyor. Bu durumun tespitinin yapılabilmesi için yetkili olan kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Bakanlık tarafından gelir testi yapılarak hanede kişi başına düşen gelir hesaplanıyor. 2019 için gelir sınırı şartı 609 lira. Haneye giren para kişi sayısına bölündüğünde bu tutarın altında çıkıyorsa o aile muhtaç asker aylığı bağlanıyor.