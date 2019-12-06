: 1 dönüm araziden 10 ton patates elde ettiler

06.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:20

skişehir'in Seyitgazi ilçesi Karaören mahallesinde 1 dönüm arazi üzerine ekilen patatesten 10 ton ürün alındı. Doğal yöntemlerle hazırladıkları tarlalarına ektikleri patateste tohumundan 10 ton ürün alan Karaörenli Güllü ailesi büyük mutluluk yaşadı.

"AŞKLA YAPILAN İŞİN MÜKAFATI GÜZEL OLUR"

Dikim işini gerçekleştiren Yasin Güllü, "Doğal yöntemlerle hazırladığımız tarlamıza dikim işlemini gerçekleştirdik ve zamanında bakımlarını yaptık. İnanmışlığın vermiş olduğu sonuca ulaştık, çok mutluyuz. Aşkla yapılan işin her zaman mükafatı güzel olur. 1 dekar yerden 10 ton patates aldım. Bunların 8 tonu iri 2 tonu ise ufak. Allah bereket versin" diye belirtti.

Ayrıca kalp şeklinde çıkan patates de bu berekete ayrı bir güzellik katmış oldu.

Kaynak: İHA

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