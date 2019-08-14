Arturo Vidal, bir Beşiktaş taraftarının "Come to Beşiktaş" yorumunu beğendi

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Arturo Vidal, bir siyah-beyazlı taraftarın yaptığı "Come to Beşiktaş" yorumunu beğendi.

14.08.2019 17:39
Arturo Vidal, bir Beşiktaş taraftarının

Adı Beşiktaş ile anılan Barcelona'nın deneyimli orta saha oyuncusu Arturo Vidal, sosyal medya hesabından sürpriz bir harekete imza attı.

Vidal, Instagram hesabından bir Beşiktaş taraftarının "Come to Beşiktaş" yorumunu beğendi. Şilili oyuncunun bu hareketi Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.

DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Gary Medel'in yakın arkadaşı olan Arturo Vidal, daha önce Juventus, Bayern Münih gibi dev takımların formasını giydi.

Arturo Vidal, bir Beşiktaş taraftarının
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