Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi başladı
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Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi başladı

Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UNESCO tarafından dünya kültür mirası asıl listesine alınan Arslantepe Höyüğü adını içeren Hokey Ligi başladı.

UNESCO tarafından dünya kültür mirası asıl listesine alınan Arslantepe Höyüğü adını içeren Hokey Ligi başladı. Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi'ne Yeşiltepe Spor Salonunda yapılan müsabakalar ile start verildi.

UNESCO tarafından dünya kültür mirası asıl listesine alınan Arslantepe Höyüğü adını içeren Hokey Ligi'ne, Yeşiltepe Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar ile start verildi. Ligin açılışına, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan katıldı. Üç kulüp, altı takım, altmış sporcunun katıldığı lig, 13 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek.

Ligin başlamasıyla ilgili bir açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, ligin isminin de anlamlı olduğunu belirterek, UNESCO tarafından dünya kültür mirası asıl listesine alınan Arslantepe Höyüğü adını içeren Hokey Ligi'nin başarılı geçmesini temenni etti. Kayhan, "Hokey branşı ilimizin en başarılı spor branşlarından biri olup, bu tür yerel ligler düzenleyerek sporcularımızın gelişimine katkıda bulunarak ulusal ve uluslar arası müsabakalarda daha da başarılı olmalarını sağlayacaktır. Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi'ne katılan tüm kulüplerimize, idarecilerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza başarılar dilerim" dedi. - MALATYA

Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi başladı
Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi başladı
Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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