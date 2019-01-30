Arsenal, Denis Suarez'i Kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Barcelona'nın orta saha oyuncusu Denis Suarez'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Arsenal, Denis Suarez'i Kiraladı

Arsenal, Barcelona'dan Denis Suarez'i sezon sonuna kadar kiraladı. İspanyol temsilcisi Barcelona'dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Londra ekibine kiralandığı kaydedildi.

Barcelona'da bu sezon 8 maça çıkan Suarez, iki kez rakip fileleri havalandırdı. Suarez, şu an Arsenal'in teknik direktörlüğünü yapan Unai Emery'nin, 2014-2015 sezonunda çalıştırdığı Sevilla'da kiralık olarak forma giymişti.

Kaynak: AA
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