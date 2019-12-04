Arsenal, Merih Demiral transferi için Bellerin'i takasta kullanacak

04.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:24

Son haftalarda adı transfer gündeminden düşmeyen milli yıldız Merih Demiral için İtalyan basınından bu kez farklı bir iddia ortaya atıldı.

Calciomercato'nun haberine göre İngiliz devi Arsenal, Merih'i transfer edebilmek için ocak ayında teklif yapmaya hazırlanırken, Hector Bellerin'i de takasta kullanacak.

İspanyol yıldızın Juventus'ta oynamaya hazır olduğu ve Arsenal'in de Juventus'un yaklaşık 40 milyon euro istediği Merih Demiral'ın transfer maliyetini bu şekilde düşürmeyi hedeflediği belirtildi.

"BELLERIN'E İTALYA'DAN TEKLİF VAR"

Bellerin'in menajeri Albert Botines, yaptığı açıklamada Bellerin'le İtalya'dan bir kulübün ilgilendiğini doğrularken, kulüp ismi vermekten kaçındı.

Botines, "Hector Arsenal'e odaklanmış durumda. Uzun bir sakatlıktan çıktı ve eski seviyesine dönmeye çalışıyor. İtalya'yı seviyor, bir kulüp de onunla ilgilendi ancak isim vermeyeceğim. Arsenal ile uzun bir sözleşmesi var ve onu transfer etmek kolay olmayacak. Sezonun nasıl devam edeceğini göreceğiz" diyerek transfer için açık kapı bıraktı.

MERİH TRANSFERİ DÜŞÜNEBİLİR

Juventus'un Merih Demiral'ı takımdan göndermeye yanaşmadığı ancak 21 yaşındaki savunmacının EURO 2020'ye hazır olarak gitmek için transferi düşünebileceği kaydedildi.

MERİH'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Öte yandan Fanatik Gazetesi'ne bir röportaj veren Merih Demiral, transferiyle ilgili soruları da cevapladı.

Transfer söylentilerini takip ettiğini belirten Merih Demiral, "Ancak benim prensiplerimden biri her maç ve antrenmanda performansımın %100'ünü sahaya yansıtmaya çalışmaktır. Ben bunu yaptığım sürece işlerin benim adıma iyi gitme olasılığı yüksektir. Ben her zaman ki gibi işime odaklanmaya devam ediyorum. Transfer ile ilgili bir konu olduğunda da konuyla ilk süreçte ekibim kulübümle birlikte gerekli görüşmeleri yapar ve ardından benim dahil olacağım bir durum olursa haberdar olurum" ifadelerini kullandı.

JUVENTUS'TAN MERİH'E VİZE YOK

Transfer teklifleri gelen Emre Can, Merih Demiral, Daniele Rugani, Paulo Dybala, Sami Khedira ve Mario Mandzukic ile birlikte ocak ayında bir hamle yapıp yapmayacakları hakkında gelen soruya Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici ise şu yanıtı verdi;

"Ocak ayında kimseyi almayacağız. Ayrıca, hiçbir oyuncumuzu satmayacağız. Sadece Mario Mandzukic de isterse ve uygun bir teklif gelirse bir istisna olabilir."