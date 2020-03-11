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Manchester City, Manchester, Arsenal, Spor

Arsenal, koronavirüse yakalanan Marinakis'le el sıkışan 4 isim olduğu için Manchester City maçının iptal edildiğini açıkladı

Arsenal ile Manchester City'i karşı karşıya getirecek Premier Lig maçının, Arsenal kulübü futbolcularının, koronavirüse yakalandığını duyuran Olympiakos Başkanı Marinakis ile el sıkışıp yakın temas yaşaması sebebiyle alınan önlemler ışığında ertelendiği açıklandı.

11.03.2020 08:23 | Son Güncelleme: 11.03.2020 08:32
Arsenal, koronavirüse yakalanan Marinakis'le el sıkışan 4 isim olduğu için Manchester City maçının iptal edildiğini açıkladı

Arsenal kulübü, Manchester City ile karşı karşıya gelecekleri Premier Lig maçının ertelendiğini açıkladı. Sebep olarak ise Arsenal - Olympiakos maçının olduğu gün Yunan ekibinin Başkanı Evangelos Marinakis ile el sıkışan futbolcular ve teknik ekiplerinden 4 kişi olduğu belirtildi.

Resmi internet sitesinden açıklama yapan Arsenal kulübü, karşılaşmanın ertelenmesi kararının İngiliz hükumeti tarafından alınacak önlemler çerçevesinde yapılması gerekenler olarak belirterek, Marinakis ile el sıkışan ve birlikte yakın oturan 'birkaç' futbolcu olduğunu, önlemlere bu kişilerin de dahil edildiği belirtildi.

14 GÜN BOYUNCA EVLERİNDE KALACAKLAR

Marinakis ile son temas ettikleri günün üzerinden 13 gün geçmesine rağmen Marinakis ile temas eden birkaç futbolcu ve kulüp personelinin 14 gün boyunca evlerinde kalarak durumlarının izleneceği kaydedildi.

AYNI BİLETLER GEÇERLİ OLACAK

Öte yandan açıklamada maç için Manchester'dan gelen futbolseverlerin yaşadıkları zorluklar konusunda üzgün olduklarını, maçın ertelendiği tarihte aynı biletlerin geçerli olacağı ifade edildi.

İki takımın 11 Mart 2020 TSİ 22:30'da karşı karşıya gelmesi planlanan Premier Lig maçının tarihinin daha sonra açıklanması bekleniyor.

Arsenal, koronavirüse yakalanan Marinakis'le el sıkışan 4 isim olduğu için Manchester City maçının iptal edildiğini açıkladı

Haberin Videosu:

İngiliz devi Arsenal, koronavirüse yakalanan Marinakis'le el sıkışan 4 isim olduğu için Manchester City maçının iptal edildiğini açıkladı

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