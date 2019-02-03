Arsenal'ın Yıldız Futbolcusu Mesut Özil, Amine Gülşe'nin Gelinliği İçin 520 Bin TL Ödeyecek

Haziran ayında İngiltere'de evlenmeye hazırlanan Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin düğün detayları, yavaş yavaş belli olmaya başladı. Özil, nişanlısı Gülşe için kesenin ağzını açtı. Özil, Gülşe'nin beğendiği gelinlik için yaklaşık 520 bin TL ödeyecek.

GELİNLİK İÇİN 520 BİN TL ÖDEYECEK

Çiftin, Londra'daki tarihi bir kalede evleneceğini iddia eden İngiliz basını şimdi de Gülşe'nin gelinlik tercihini açıkladı. Zuhair Murad'ın sıkı bir hayranı olan güzel oyuncu, Lübnanlı tasarımcıya gelinlik siparişi verdi. Özil, özel tasarım bir gelinlik giyecek olan 25 yaşındaki aşkı için kesenin ağzını açtı. Gelinlik için 100 bin doları yani yaklaşık 520 bin lirayı gözden çıkaran yıldız futbolcu, bonkörlüğünü de bir kez daha gözler önüne serdi.

HAFTADA 2 MİLYON TL KAZANIYOR

Haftalık kazancı 350 bin sterlin yani yaklaşık 2 milyon 350 bin lira olan Mesut Özil'in Londra'nın ardından İstanbul ve memleketi Zonguldak'taki düğün kutlamaları için toplamda ne kadar masraf yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

HOLLYWOOD YILDIZLARINI GİYDİRİYOR

48 yaşındaki Lübnanlı modacı, aralarında Sarah Jessica Parker'ın da bulunduğu birçok Hollywood yıldızını ödül törenlerinde giydiriyor.