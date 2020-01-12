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Arsenal'in Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği iddia edildi

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Milan, Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırmayı düşünüyor. İngiliz basınına göre Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Hakan Çalhanoğlu'nu kiralık olarak olarak kadrosuna katmak istiyor.

12.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:59

Daha önce Premier Lig ekiplerinden Newcastle'ın radarında olduğu iddia edilen için bu kez iddiaları gündeme geldi.

ARTETA İSTEKLİ

Mirror'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu transferi için Arsenal menajeri 'nın istekli olduğu iddia ediliyor. Haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için Arsenal menajeri Mikel Arteta'nın istekli olduğu ve girişimlerin yapılmasını istediği öne sürüldü.

Hakan Çalhanoğlu'nun adı daha önce de Newcastle United ile anılmıştı.

25 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu bu sezon 18 maçta forma giyip bu maçların tamamında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. A Milli Takımımızın da sürekli oyuncularından olan Çalhanoğlu'nun Serie A'da bu sezon 2 gol 1 asisti var.


Haber Videosu

: Arsenal'in Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği iddia edildi
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