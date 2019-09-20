Arsenal'de Mesut Özil depremi: Bırakın gitsin

20.09.2019 17:01

Premier Lig takımlarından Arsenal'de eleştiri okları bir kez daha Mesut Özil'in üzerine yoğunlaştı. ESPN'e konuşan Arsenal'in eski futbolcularından Paul Mariner, yıldız futbolcunun takımdan gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Türk asıllı Alman futbolcunun maaş yükünden şikayet eden Mariner, oyncunun Arsenal'den aylık 300 bin Pound kazandığını ve Mesut'un takımdan gönderilerek bu paranın çok daha yararlı şekilde değerlendirilebileceğini söyledi. Mariner, ''Eğer Mesut ile ilgilenen biri varsa hiç düşünmeden göndersinler. Bu sayede onun maaş yükünden kurtulmuş oluruz.'' sözlerini kullandı.

''EMERY ONUNLA KONUŞMALI''

Oyuncunun elde çıkarılamaması durumunda ise Unai Emery'nin oyuncuyla konuşması gerektiğinin altını çizen Arsenal'in eski futbolcusu, ''Unai onunla konuşmalı. Mesut'a ondan neler istediğini anlatmalı ve onu bir Arsenal oyuncusu haline getirmeli. Eğer buna rağmen kötü performansına devam ederse, ondan daha çok katkı yapacak biri bulunmalı'' dedi.

FENERBAHÇE'NİN MESUT İLGİSİ

Geçtiğimiz yaz sezonunda ada basınıda dahil olmak üzere birçok kaynakta Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e olan llgisi yazılıp çizilmişti. Fakat tüm eleştirilere rağmen Mesut, Ada ekibinde kalmaya karar vermişti.

ACUN ILICALI: 'MESUT BİR GÜN FENERBAHÇE FORMASI GİYECEK'

Fenerbahçe'nin Winwin kampanyası programında Mesut Özil hakkında Acun Ilıcalı ile Ali Koç arasında ilginç bir diyalog geçmişti. Mesut Özil ile 3 saat geçirdiğini söyleyen Acun Ilıcalı, "Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık sözleşmesi var ama dün akşam birlikteydik ve şunu anladım. Mesut bir gün Fenerbahçe forması giyecek" ifadelerini kullanmıştı.

ALİ KOÇ: 'O ZAMAN 2 SENE SONRASINA SÖZ ALALIM'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Bu sene gelmeyecek mi diyorsun?" sorusuna ise Acun Ilıcalı, "Arsenal ile sözleşmesi bulunuyor" dedi. Bunun üzerine Ali Koç, "O zaman telefonla bağlanalım, iki sene sonra için söz alalım" demişti. (Sporx)