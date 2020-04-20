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Arsenal, Spor

Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti

Mesut Özil'in formasını giydiği İngiliz devi Arsenal'de futbolcular ve teknik heyetin yıllık kazançlarından yüzde 12,5 oranında kesinti yapılmasını kabul etti.

20.04.2020 23:27 | Son Güncelleme: 20.04.2020 23:34
Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti

Arsenal'den yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik heyetin yıllık kazançlarından yüzde 12,5 oranında kesinti yapılmasını gönüllü olarak kabul ettiği belirtildi.

İngiliz kulübünün gelecek sezonlarda finansal hedeflerini tutturması durumunda kesinti tutarlarının geri ödeneceği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu zorlu zamanda kulübümüzü desteklemek için bir araya gelen oyuncularımıza ve teknik ekibimize minnettarız." ifadesine yer verildi.

Arsenal'de daha önce de yöneticiler maaş indirimine gitmişti.

Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti
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