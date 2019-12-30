Arda Turan, Galatasaray'da 66 numaralı formayı giyecek
Devre arasında Galatasaray'a transferine kesin gözüyle bakılan Arda Turan, sarı-kırmızılı takımda 66 numaralı formayı giyecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "G.Saray kendi çocuklarına sahip çıkar. Arda futbolu burada bırakmalı" dediği Arda Turan, 6 ay daha sözleşmesi olmasına rağmen Başakşehir'le yollarını ayırma kararı aldı. Kasımpaşa maçı öncesi Başakşehir'deki takım arkadaşları ve kulüp personeli ile vedalaşan Arda, Galatasaray'a 1.5 yıllık imza atacak.
10 NUMARAYI DEĞİL, 66 NUMARAYI İSTEDİ
32 yaşındaki oyuncu futbolu sarı-kırmızılılarda bırakmak isterken, sosyal medyadaki tepkilerden etkilenen yönetim,görüşmeyi yılbaşı sonrası yapacak. Arda Turan, 66 numarayı giyecek. Galatasaray'dan ayrılmadan önce 10 numarayı giyen Arda, A takıma ilk çıktığı dönemde giydiği 66 numara ile sahaya çıkarak yeniden taraftara ilk yıllarındaki Arda olduğunu gösterecek.
(Sabah)
Haber Videosu: Arda Turan, Galatasaray'da 66 numaralı formayı giyecek
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arda galatasarayın yetiştirdiği evladıdır. ne güzel büyük üstat hatasız kul olmaz. hayırlı olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Maalesef GS nin Düstügü durumlar ortada ve simdide Arda dan medet umuyorlar Zaten Salyangoz hiziyla oynuyorlar simdi de Geri vites Salyangoz olurlar . Topla Terim Topla Daha nekadar Hurda ya Cikan Futbolcu Varsa Topla Nasil olsa Para senin Keseden degil birde 1, 5 Yillik Sözlesme Helal olsun SizeCevap Yaz Yayından Kaldır
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GALATASARAYIN EVLADI ARDA TURANHAYIRLI OLSUN BURAK YILMAZ İÇİN ÖNCE HIRSIZ SONRA KRAL DİYEN KANATLILAR ANLAYAMAZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ilk Arda''yı tüm Türkiye sevmişti ama o köprünün altından çok su geçti ve yaptığı şeyler maalesef kariyerini mahvetti. 2020 yılının ilk büyük hatası olur eğer salatasaray geri alırsaCevap Yaz Yayından Kaldır
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66 yozgat plakası zaten gıtsın yozgat sporda oynasın ne akla bunu geri takıma alırlar anlamıs degılım herkes kendı cebını dusunuyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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ŞEREF YOKSUNU GALATASARAY YAZIKLAR OLSUN BU ADAMI ALIRSANIZCevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır