Arama Ekipleri, Kaybolan Futbolcuyu Arama Çalışmalarını Durdurdu
İngiltere'ye giderken kaybolan uçağı arayan arama ekipleri, "Uçağa dair hiçbir iz bulamadık." diyerek arama çalışmalarını durdurdu. Uçakta, ünlü futbolcu Emiliano Sala yer alıyordu.
Nantes'tan ayrılarak yeni takımı Cardiff City'e gitmek için yola çıkan Emiliano Sala'nın uçağı, Manş Denizi üzerinde seyrederken radardan kaybolmuştu.
Uçağın radardan çıktığı bölgede bulunan İngiltere'ye bağlı Guernsey eyaletinin güvenlik güçleri, üç gündür kaybolan uçağa dair bir iz bulmaya çalışıyordu.
"UÇAĞA DAİR BİR İZ BULAMADIK"
Guernsey Polisi'nden bugün gelen son açıklama ise tüm futbolseverleri üzdü. Arama kurtarma ekibinde yer alan David Barker'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada her türlü incelemeye rağmen uçağa dair hiçbir iz bulanamadığı belirtildi.
Sala ve uçakta yer alan diğer görevlilerin yaşama şansının son derece düşük olduğu belirtilirken arama çalışmalarının bugün itibarı ile durdurulduğu belirtildi.
YORUMLAR (39)
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bermuda ucgenı dıyorlar dogrumu acabaCevap Yaz Yayından Kaldır
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MRT diyorki musulman olmayan rahmet okunmaz merak etme zaten musulman olmayan musulmanın rahmetini istemezCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Türkiye de olsa arama çalışmalarını durdurdunuz diye kıyameti koparırlardı itiraz eden var mı yokCevap Yaz 12 9 Yayından KaldırGS LI: ULA MAL ADAMLAR GÜNLERDİR ARIYORDU ZATEN. TÜRKİYEDE KARADA DÜŞEN HELİKOPTERİ BULAMIYORLAR, ADAMLAR AÇIK DENİZDE UÇAK ARIYORLAR. GERÇİ SENİN GİBİLERE NE KADAR ANLATSAK BOŞ.19 3 Yayından Kaldır
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Hani suriyeye giriyodug reyis ne oldu ki ne?Yilaaan koktunmu ciyaaaan koktunmu?Cevap Yaz 6 18 Yayından Kaldır