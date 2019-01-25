Arama Ekipleri, Kaybolan Futbolcuyu Arama Çalışmalarını Durdurdu

Nantes'tan ayrılarak yeni takımı Cardiff City'e gitmek için yola çıkan Emiliano Sala'nın uçağı, Manş Denizi üzerinde seyrederken radardan kaybolmuştu.

Uçağın radardan çıktığı bölgede bulunan İngiltere'ye bağlı Guernsey eyaletinin güvenlik güçleri, üç gündür kaybolan uçağa dair bir iz bulmaya çalışıyordu.

"UÇAĞA DAİR BİR İZ BULAMADIK"

Guernsey Polisi'nden bugün gelen son açıklama ise tüm futbolseverleri üzdü. Arama kurtarma ekibinde yer alan David Barker'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada her türlü incelemeye rağmen uçağa dair hiçbir iz bulanamadığı belirtildi.

Sala ve uçakta yer alan diğer görevlilerin yaşama şansının son derece düşük olduğu belirtilirken arama çalışmalarının bugün itibarı ile durdurulduğu belirtildi.