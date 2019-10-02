Araç sahiplerine müjde! Motorine 7 kuruş indirim geliyor

02.10.2019 10:18

Motorinin ton fiyatı uluslararası piyasada 616 dolardan 590 dolara geriledi. Bu gelişme pompada 15 kuruşluk indirimi gündeme getirdi.

POMPAYA 7 KURUŞ OLARAK YANSIYACAK

Eşel mobil sistem gereği devletin motorinde 8 kuruş alacağı bulunuyor. Bu nedenle 15 kuruşluk indirim pompaya 7 kuruş olarak yansıyacak. Söz konusu indirimin bu gece yarısından itibaren pompaya yansıtılması bekleniyor.

20 EYLÜL'DEKİ İNDİRİM POMPAYA YANSIMAMIŞTI

Motorine en son 20 Eylül tarihinde 15 kuruş indirim gelmişti. Eşel mobil sistem gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleşmiş ve söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıtılmamıştı.