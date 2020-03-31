Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor Son dakika: Petrol fiyatlarındaki değişiklik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; motorine 8 kuruş, benzine ise 10 kuruş indirim bekleniyor.

Dün 24,26 doları gören brent petrolün varil fiyatı, günü 23,46 dolar seviyesinde tamamlayarak Kasım 2002'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Brent petrolün varili bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,73 artışla 24,57 dolardan işlem gördü. Petroldeki bu düşüşün ardından, tüketiciler gözlerini pompaya çevirdi. Petroldeki fiyat değişikliğinin ardından benzin ve motorinde indirim gündeme geldi.

MOTORİNE 8 KURUŞ, BENZİNE 10 KURUŞ İNDİRİM

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 8 kuruş, benzin grubunda 10 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

DÜN BENZİNE İNDİRİM, MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ

Son olarak dün de benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim, motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam gelmişti.