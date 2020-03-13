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Araç, Sağlık, Ekonomi

Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor

Koronavirüs sonrası araç sahiplerine kritik uyarılarda bulunan TOBFED Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mumcu, sıradan otomobiller de bile milyarlarca bakteri bulunduğunu belirterek, araçlara mutlaka antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerektiğini söyledi. Mumcu, "Bu dezenfekte işlemini her 15 günde bir tekrarlamak gerekiyor" dedi.

13.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:23
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Bakteriler ve virüslerin yayılması için en elverişli ortamı ise toplu taşıma araçları ve otomobiller sağlıyor. Uzmanlar belediyelerin toplu taşımalar için yaptıkları dezenfekte çalışmalarının ticari taksiler, okul ve personel servisleri ile özel otomobiller için de şart olduğunu vurguluyor. Dünyada hızla yayılan virüse karşı araçlarda hijyen bakımından alınması gereken önlemlere değinen Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mumcu, "Ellerimizi dezenfekte etmemiz ve maske takmamız çok önemli ancak aracımızın içini dezenfekte etmiyorsak elleri dezenfekte etmenin hiçbir anlamı kalmıyor. Araçların tavanı, tabanı ve havası mutlaka dezenfekte edilmeli" dedi.

"ARAÇLAR 15 GÜNDE BİR DEZENFEKTE EDİLMELİ"

Araç içi antibakteriyel temizliğin nasıl yapılması gerektiğini anlatan Mustafa Mumcu, "Araç içerisinde insanlar uzun zaman geçiriyor. Bu ortam sürekli el temasının yapıldığı ve havasının solunduğu bir ortam. Bu nedenle vatandaşların güvenliği göz önüne alınarak araçlara dezenfekte ve ozonlama işlemlerinin mutlaka yapılması gerekiyor. Araç içerisinde elle temas edilen tüm yüzeylerde hijyenin sağlanması şart. Korona virüsüyle birlikle biz de sektörde çok ciddi önlemler almaya başladık. Bu hassasiyeti tüm otomobil sürücülerine de hissettirmek istiyoruz. İçeriğinde su, oksijen ve kolloidal gümüş olan bileşeni araç içerisine püskürterek dezenfekte işlemini yapıyoruz. Uygulanan bu işlem 1,5-2 saat sürüyor ve virüslere karşı araç içerisinde bir koruma kalkanı oluşturuyor. Bu dezenfekte işlemini her 15 günde bir tekrarlamak gerekiyor" dedi.

"ARAÇLAR YÜZDE 99.99 VİRÜS VE MANTARLARDAN ARINIYOR"

Araç içi dezenfekte işlemi yapılırken kullanılacak ürünlere çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Mumcu, "Kullandığımız ürünün içeriğinde su, oksijen ve kolloidal gümüş var. Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu ruhsatta da bu 3 içerik açıkça yazmaktadır. Solumaya uygun bir içeriktir. Araçlarımızda kullandığımız bu dezenfektanın içerisine ağır metal yoktur. Aracı aşındırıcı ve zehirleyici etkileri yoktur. Kalıntı bırakmaz. Uygulamadan sonra 15 dakika içerisinde aracın içerisini yüzde 99.99 bakteri, virüs ve mantarlardan arındırır. Aracı tamamen dezenfekte ederken hiçbir zarar da vermez. Nitekim aracını dezenfekte ettirmek isteyen vatandaşlar gittikleri firmalara kullandıkları ürünlerin ruhsatını sorsun. Çünkü bu işlemini maalesef alkolle yapanlar da var. Merdiven altı üretilen alkoller piyasaya da sürüldü ve bazıları insan cildine temas ettiğinde ciddi zarlar verebiliyor hatta körlüğe bile neden olabiliyor. Bu nedenle ruhsatı olmayan hiçbir ürüne itibar etmesinler" tavsiyesinde bulundu.

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Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Araç sahiplerine yeni tip koronavirüs uyarısı

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Haber Yorumları (1)
TRET: fırsatçılığın uç boyutları. . . . yeter artık.
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