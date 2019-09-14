Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 7 kuruş zam bekleniyor

14.09.2019 14:41

Uluslararası piyasalarda ton fiyatı artan motorinin pompa fiyatında zam göründü. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece motorinde 7 kuruşluk fiyat artışı yaşanacak.

ZAM BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ OLDU

Hafta başında motorinin ton fiyatının 562 dolardan 607 dolara fırlaması, motorinin pompa fiyatında 27 kuruşluk zammı gündeme getirdi. Ancak daha sonra motorinin ton fiyatı ve dolar kuru düşüşe geçti. Motorinin ton fiyatının 582 dolara gerilemesi ve dolar kurunun da 5,70 seviyesinin altına inmesiyle zam beklentisinde düşüş oldu.

7 KURUŞ ZAM BEKLENİYOR

Motorinin ton fiyatının düşmesi ve dolar kurunun gevşemesiyle 27 kuruşluk zam beklentisinde yüzde 26'lık bir düşüş oldu. Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre hafta başında motorine 7 kuruş zam bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yapılacak olan indirim öncesi motorinin litre fiyatı İstanbul'da 6,36 TL'den, İzmir'de 6,42 TL'den, Ankara'da ise 6,42 TL'den satılıyor.