Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 7 kuruş zam geldi

21.10.2019 19:10

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası motorine zam geldiğini açıkladı. Araç sahipleri İstanbul'da yarından itibaren motorinin litre fiyatına 6,51 TL ödeyecek.

POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

Açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 22/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 7 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi. İstanbul'da ortalama 6,44 TL'den satılan motorinin zamlı fiyatı yaklaşık olarak 6,51 TL'ye yükselmiş oldu.