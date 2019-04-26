Antonio Carlos Zago, Red Bull Bragantino'nun Yeni Teknik Direktörü Oldu

Brezilya Serie B'de boy gösteren Red Bull Brasil ve Bragantino takımları geçtiğimiz günlerde iş birliğine gittiklerini açıkladı. Ünlü enerji içeceği firması Red Bull'un Sao Paulo'daki merkezinde gerçekleştirilen törende bundan böyle Red Bull Bragantino adıyla mücadele edecek olan takımın yeni hocasının ise Antonio Carlos Zago olduğu açıklandı.

PAULİSTA'NIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Paulista Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçilen Beşiktaş ve Brezilya Milli Takımı'nın eski stoperiyle yıl sonuna dek sözleşme imzalandığı belirtildi. Zago, yeni takımındaki ilk maçına bu gece Brasil de Pelotas deplasmanında çıkacak.