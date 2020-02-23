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Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir

Antalyaspor forması giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Lukas Podolski, Twitter hesabından, "Mayıslar bizimdir" paylaşımı yaptı. Alman oyuncu, gelen tepkiler sonrasında yaptığı paylaşımı sildi.

23.02.2020 23:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:57
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir

Devre arası transfer döneminde Antalyaspor'a transfer olan Alman futbolcu Lukas , 'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Podolski, "Mayıslar bizimdir" paylaşımı yaptı.

GELEN TEPKİLER SONRASI TWEETİ SİLDİ

Galatasaraylı taraftarlar Alman oyuncuya övgü yağdırırken diğer takım taraftarları da tepki gösterdi. Podolski de bu tepkiler sonrası tweeti sildi ve şu tweeti attı:

Antalyaspor ligin son haftasında Galatasaray ile karşılaşacak.


Haber Videosu

: Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir
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