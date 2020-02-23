Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir
Antalyaspor forması giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Lukas Podolski, Twitter hesabından, "Mayıslar bizimdir" paylaşımı yaptı. Alman oyuncu, gelen tepkiler sonrasında yaptığı paylaşımı sildi.
Devre arası transfer döneminde Antalyaspor'a transfer olan Alman futbolcu Lukas Podolski, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Podolski, "Mayıslar bizimdir" paylaşımı yaptı.
GELEN TEPKİLER SONRASI TWEETİ SİLDİ
Galatasaraylı taraftarlar Alman oyuncuya övgü yağdırırken diğer takım taraftarları da tepki gösterdi. Podolski de bu tepkiler sonrası tweeti sildi ve şu tweeti attı:
Antalyaspor ligin son haftasında Galatasaray ile karşılaşacak.