: Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir

23.02.2020 23:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:57

Devre arası transfer döneminde Antalyaspor'a transfer olan Alman futbolcu Lukas Podolski, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Podolski, "Mayıslar bizimdir" paylaşımı yaptı.

GELEN TEPKİLER SONRASI TWEETİ SİLDİ

Galatasaraylı taraftarlar Alman oyuncuya övgü yağdırırken diğer takım taraftarları da tepki gösterdi. Podolski de bu tepkiler sonrası tweeti sildi ve şu tweeti attı:

Antalyaspor ligin son haftasında Galatasaray ile karşılaşacak.

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