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Lukas Podolski, Antalyaspor, Ali Gürbüz, Podolski, Spor, Haber

Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak

Koronavirüs günlerinde pazar alışverişi ve açtığı yufka görüntüleriyle gündeme gelen Fraport TAV Antalyaspor'lu Lukas Podolski, şimdi de er meydanında Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile yağlı güreş yapmaya hazırlanıyor.

23.04.2020 22:07 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:16
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak

Fraport TAV Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, er meydanında Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ün karşısına çıkacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kırmızı Beyazlı kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, "Podolski ile Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ün yağlı güreş yapması, er meydanına ayrı renk katacaktır" ifadelerini kullandı.

"SUMO GÜREŞİNDEN DAHA RENKLİ OLUR"

Tecrübeli futbolcunun enteresan bir kişilik olduğunu belirten Süğlün, "Her şey yoluna girsin, bu salgın kabusunu atlatalım, insanlara moral olması için böyle bir şey yapılabilir. Yağlı güreş, Podolski'nin Japonya'da yaptığı sumo güreşinden daha renkli olur" diye konuştu.

BAŞKAN ÖZTÜRK AÇIKLADI

Fraport TAV Antalyaspor başkanı Ali Şafak Öztürk de geçtiğimiz günlerde, "Podolski'ye Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile yağlı güreş yaptıracağız" demişti.

Canlı yayına katılan tecrübeli futbolcu da, "Ali Gürbüz biraz beklesin. Birbirimize dokunamadığımızdan onu yenmem için koronavirüs salgınının geçmesi lazım" açıklamasını yapmıştı.

Antalyasporlu Lukas Podolski, başpehlivan Ali Gürbüz'e rakip olacak

SUMO GÜREŞİ YAPMIŞTI

Fraport TAV Antalyaspor'da Japonya'nın Vİssel Kobe takımından sezon başında transfer olan Lukas Podoski, Japonya'da Sumo güreşi yapmıştı.

Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
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