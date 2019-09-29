Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi!

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

29.09.2019 18:42
Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi!

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri, Aatif Chahechouhe, Ufuk Akyol ve Hakan Özmert kaydetti. Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş maçın son anlarında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu galibiyetle Antalyaspor, 4 hafta sonra 3 puan sevinci yaşadı.

ANTALYASPOR HAFTAYA FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK

Antalyaspor puanını 8'e yükseltirken BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 7 puanda kaldı. Süper Lig'de 7. haftada Antalyaspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Denizlispor'u konuk edecek.

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