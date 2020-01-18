: Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı

18.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 18.01.2020 23:06

Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-beyazlı yönetim bir dönem Galatasaray forması da giyen Lukas Podolski ile prensipte anlaştı.

Kırmızı-beyazlı yönetim Podolski ile yarın yapacağı son görüşmenin adından sözleşme imzalamayı planlıyor.

Kaynak: DHA

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