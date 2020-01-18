Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Lukas Podolski ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı.
18.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 18.01.2020 23:06
Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-beyazlı yönetim bir dönem Galatasaray forması da giyen Lukas Podolski ile prensipte anlaştı.
Kırmızı-beyazlı yönetim Podolski ile yarın yapacağı son görüşmenin adından sözleşme imzalamayı planlıyor.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı
HABER YORUMLARI (2)
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Tfareli de alın cinconaCevap Yaz Yayından Kaldır
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keşke GS alsaydı, arda nın yanında oynardı.Cevap Yaz Yayından Kaldır