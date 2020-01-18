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Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Lukas Podolski ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı.

18.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 18.01.2020 23:06
Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı

Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan , kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-beyazlı yönetim bir dönem forması da giyen Lukas ile prensipte anlaştı.

Kırmızı-beyazlı yönetim Podolski ile yarın yapacağı son görüşmenin adından sözleşme imzalamayı planlıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı
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