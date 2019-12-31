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Antalyaspor, Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı

Antalyaspor, Bülent Korkmaz sonrası teknik direktörlük görevine Stjepan Tomas'ı getirmişti. Göreve 15 Kasım'da başlayan Tomas'ın Antalyaspor macerası 45 gün sürdü ve genç teknik adamla yollar ayrıldı.

31.12.2019 08:49 | Son Güncelleme: 31.12.2019 08:56
Antalyaspor, Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Alınan bilgilere göre teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.

Akdeniz temsilcisi ligin ilk yarısını, topladığı 14 puanla küme düşme hattında bitirdi. Kırmızı-beyazlı ekip son olarak deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup olmuştu.

SADECE 45 GÜN SÜRDÜ

Teknik direktör Tomas bu karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Büyük değişiklikler olacak bu takımda. Geçen sene Rize'de bunu gördüm ve yaşadım. Bu takım ligde kalmayı hak ediyor ve ben takımıma inanıyorum" diye konuşmuştu.

Tomas, Antalyaspor ile 15 Kasım'da sözleşme imzalamıştı.


Haber Videosu

: Antalyaspor, Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı
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