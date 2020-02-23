Antalyaspor, Podolski'nin golüyle Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor, 60 dakika 10 kişi oynadığı maçta deplasmanda Btc Turk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Lukas Podolski, kaydettiği golle Antalyaspor'a galibiyeti getirdi.
Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele, Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Antalyaspor, karşılaşmanın 8. dakikasında Fredy'nin golüyle öne geçerken, Yeni Malatyaspor'un beraberlik sayısı 29. dakikada tecrübeli golcü Umut Bulut'tan geldi.
Antalyaspor'da Sinan Gümüş, 31. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı ve Akdeniz ekibi yaklaşık 60 dakikasını eksik oynadığı karşılaşmadan 89. dakikada oyuna sonradan giren Podolski'nin attığı golle 2-1 galip ayrıldı.
SERİ 5 MAÇA ÇIKTI
Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Antalyaspor, bu periyotta topladığı 11 puanla 25 puana yükselerek 10. sıraya çıktı. 7 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecekken, Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak.
Haber Videosu: Antalyaspor, Podolski'nin golüyle Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti
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BEN BURDAN YAZAYIM BU MEMLKET TOPUNUN TOPCUSUNUN VE TAKIMLARININ EN BÜYÜK SIKINTISI TOPLARA VURMASINI BİLMEMEK . BAK ADAM UNUNU ELEMİŞ ELEĞİNİ ASMIŞ AMM YİNEDE GERİ GELDİ BU MEMLEKET DE TOP OYNAYIP GOL ATIYOR. YAZIKLAR OLSUN YILLARDIR BUNU NE GÖREN NE BİLEN NEDE BU SORUNU ÇÖZEN BİR ADAM GELMEDİ . ALT YAPILARDA BİR TÜRLÜ BU SORUN GÖRÜLÜP ÖĞRETİLMİYOR. ÇÜNKÜ GERÇEK DE EKSİKLERİMİZ NE BİLMİYOR DAHİCevap Yaz Yayından Kaldır