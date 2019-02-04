Antalyaspor Maçında Oyundan Alınan Caner Erkin, Sinirlerine Hakim Olamadı
Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 mağlup ettiği maçın 59. dakikasında oyundan alınan Caner Erkin, sinirlerine hakim olamadı.
Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup etti.59. dakikada oyundan çıkan Caner Erkin, yaptığı hareketlerle maça damga vurdu.
Vasat bir performans sergileyen deneyimli oyuncu, maçın 59. dakikasında Şenol Güneş tarafından oyundan alındı. Tecrübeli hoca, oyundan alındığı için morali bozulan Caner'in elini sıkarak teselli etmeye çalışsa da 30 yaşındaki oyuncu yedek kulübesinin önünde bulunan su şişelerini tekmeledi.
Caner'i, Beşiktaş İdari Direktörü Ali Naibi sakinleştirmeye çalıştı.
YORUMLAR (35)
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oynayamıyor birde sağa sola saldırıyoryaaa.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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aldatıldığında bu kadar sinirlenmemiştiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SEN VE SENİN GİBİ OYUNDAN ALININCA KÜFÜR EDEN FUTBOLCULARA YAZIKLAR OLSUN. FUTBOLUN KİRLİ YÜZLERİ SİZ ARKANIZDA SIRASINI BEKLEYEN YEDEK KULÜBESİNDE Kİ ARKADAŞINA SAYGISI OLMAYAN KİŞİLERE YAZIKLAR OLSUN. DÜNYANIN EN ÖNEMLİ FUTBOLCULARI BİLE OYUNDAN ÇIKARILIRKEN GİREN ADAMI ALKIŞLIYOR, SİZDE KÜFÜR EDİN. EDEP YAHU EDEPCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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sıfır karakter sahibi olan arkadaş, ben ne yıldız futbolcular gördüm oyundan alınan değişiklik için adam gibi kenara gelen. sen kimsin ki ne yin tatavası dır bu. bu karaktere sahip insanları futboldan men ediceksiniz ki kötü örnek olmasın.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Sanki bir işe yarıyor da sinirleniyormuş muş muş. Topa arkanı dönmekten ve adamın önünü açmaktan başa ne yapabiliyorsun ki?? Quarezmayı gönderdik şimdi sıra sende.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır