Antalyaspor Maçında Oyundan Alınan Caner Erkin, Sinirlerine Hakim Olamadı

Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup etti.59. dakikada oyundan çıkan Caner Erkin, yaptığı hareketlerle maça damga vurdu.

Vasat bir performans sergileyen deneyimli oyuncu, maçın 59. dakikasında Şenol Güneş tarafından oyundan alındı. Tecrübeli hoca, oyundan alındığı için morali bozulan Caner'in elini sıkarak teselli etmeye çalışsa da 30 yaşındaki oyuncu yedek kulübesinin önünde bulunan su şişelerini tekmeledi.

Caner'i, Beşiktaş İdari Direktörü Ali Naibi sakinleştirmeye çalıştı.