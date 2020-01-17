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Antalyaspor, Lukas Podolski ile görüşüyor

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Galatasaray'ın eski oyuncusu Lukas Podolski ile görüştüklerini, anlaşma sağlanması durumunda da 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı.

17.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:50

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Japonya'nın Vissel Kobe takımının forvet oyuncusu Alman ile transfer görüşmesi yaptığı bildirildi. Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Görüşmelerin yarın netlik kazanacağını ifade eden Süğlün, anlaşma sağlanması halinde Alman futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağını kaydetti. 2017 yılından beri Vissel Kobe'de top koşturan Podolski, 52 maçta 15 gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında 2 sezon forma giymişti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Antalyaspor, Lukas Podolski ile görüşüyor
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