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Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi

Süper Lig'in 22. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Antalyaspor, evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı Sinan Gümüş (2) ve Jahovic'in golleriyle 3-1 mağlup etti.

17.02.2020 21:55 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:57
Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi

Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, 'yı Antalya Stadı'nda konuk etti. Arda Kardeşler'in yönettiği mücadelede kırmızı-beyazlı takım rakibini 3-1 yendi. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Adis Jahovic ve 59 ile 62. dakikalarda kaydetti.

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Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Antalyaspor haftayı 14. sırada tamamladı ve küme düşme potasından çıktı. Kasımpaşa ise 16 puanla 17. sırada kaldı. Antalyaspor önümüzdeki hafta Yeni Malatya'ya konuk olacak. Kasımpaşa, Denizlispor ile karşılaşacak.

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