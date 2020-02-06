Antalyaspor ile Sivasspor 0-0 berabere kaldı
Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor, evinde ağırladığı Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor evinde Sivassporile karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı ve mücadele golsüz sona erdi.
Sivasspor'da Cofie, 41. dakikada rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelenin rövanşı, 13 Şubat günü 20:30'da Sivas'ta oynanacak.