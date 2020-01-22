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Antalyaspor, Göztepe'yi kupada saf dışı bıraktı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor çeyrek finale çıktı. Antalyaspor, ilk müsabakayı 4-3 kazanmıştı.

22.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:22

Ziraat son 16 turu rövanş maçında kendi sahasında 4-3 yendiği Göztepe iğle ile deplasmanda karşı karşıya gelen , rakibiyle 2-2 berabere kalarak rakibini turnuva dışına itti ve çeyrek finale yükseldi.

Göztepe'nin gollerini 33. dakikada Tripic ve 55. dakikada Halil Akbunar attı. Antalyaspor'un gollerini ise 31. dakikada Harun Alpsoy ve 41. dakikada Mukairu kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi 24 Ocak Perşembe günü saat 15.00'de gerçekleştirilecek.


Haber Videosu

: Antalyaspor, Göztepe'yi kupada saf dışı bıraktı
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