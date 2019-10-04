Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Seversin
Antalyaspor Kulübü, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maç sonunda sosyal medyadan Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve oyuncuların fotoğrafını paylaşarak, "Seversin" notunu düştü. Bilindiği üzere Akdeniz ekibi, Ersun Yanal'ın iç sahadaki 30 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirmişti.
Antalyaspor, yedinci haftanın açılış maçında Fenerbahçe'yi Ufuk Akyol'un golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki son 5 maçında 4. kez puan kaybetti. Son 5 maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip bu dönemde 10 puan yitirdi. Fenerbahçe, bu yenilgiyle 11 puanda kaldı. Antalyaspor da puanını 11'e çıkardı.
BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Akdeniz ekibi, maç sonunda Twitter hesabından Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve oyuncuların fotoğrafını paylaşıp, "Seversin" yazdı. Antalyaspor Kulübü'nün bu paylaşımı kısa süre içinde 10 binden fazla beğeni aldı.
İşte o paylaşım: