Antalyaspor, Lukas Podolski ile büyük ölçüde anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Lukas Podolski ile büyük ölçüde anlaştı.
Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-beyazlı yönetim, golcü oyuncu Lukas Podolski'yi gündemine alırken, Alman oyuncuyla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Antalyaspor yönetiminin 3, 4 gün içerisinde görüşmeleri tamamlayarak, Podolski ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
TAMER TUNA DA AÇIKLADI
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da yönetimin Podolski ile görüşmesinin devam ettiğini dile getirdi. Yıldız futbolcunun Antalyaspor'da yer almasını istediğini belirten Tuna, yönetimin transfer hakkındaki gelişmeleri birkaç gün içerisinde açıklayacağını belirtti.
Haber Videosu: Antalyaspor, Lukas Podolski ile büyük ölçüde anlaştı
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Bu antalya akıllanmamış anlaşılanCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne kadar ''büyük bir ölçü''de anlaştı? açıklayınızCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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çöpCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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İsim değil yetenek alın. . Şu zihniyet değişmediği sürece hiç bir takım başarıya imza atamayacak.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Buyuk is yaparsınız tebriklerCevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır