Antalyaspor-Beşiktaş maçında ikinci gol geldi!
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
CANLI ANLATIM
10' GOL! Beşiktaş, Diaby'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi.
8' GOL! Beşiktaş, Vida'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
7' Bahadır sarı kart gördü.
6' Umut'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ljajic'in vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.
5' Rebocho'nun penaltı noktası civarına ortaladığı topa Lens kafayla vurdu, top kalecide kaldı.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
ANTALYASPOR: Ferhat, Diego, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Chico, Nazım, Aatıf
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Ljajic, Umut