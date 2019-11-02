Antalyaspor-Beşiktaş maçında ikinci gol geldi!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

02.11.2019 19:03
Antalyaspor-Beşiktaş maçında ikinci gol geldi!

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

10' GOL! Beşiktaş, Diaby'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi.

8' GOL! Beşiktaş, Vida'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

7' Bahadır sarı kart gördü.

6' Umut'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ljajic'in vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

5' Rebocho'nun penaltı noktası civarına ortaladığı topa Lens kafayla vurdu, top kalecide kaldı.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Ferhat, Diego, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Chico, Nazım, Aatıf

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Ljajic, Umut

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.