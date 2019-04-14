Antalyaspor, 10 Kişi Kaldığı Maçta Kasımpaşa'yı 1-0 Yendi
Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Antalyaspor'a 3 puanı getiren gol, Mevlüt Erdinç'ten geldi.
Süper Ligin 28. haftasında Antalyaspor, sahasındaKasımpaşa'yı konuk etti. Abdülkadir Bitigen'in yönettiği maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti. Kırmızı beyazlı takımda 43. dakikada Chico kımrıız kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
ANTALYASPOR HAFTAYA AKHİSARSPOR'A KONUK OLACAK
38 puana yükselen Antalyaspor, önümüzdeki hafta Akhisarspor'a konuk olacak. 37 puanda kalan Kasımpaşa ise Bursaspor'u sahasında konuk edecek.
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