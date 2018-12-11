Antalya Kaş'ta Yağmur ve Hortum Seraları Vurdu

Kaş'ta yağmur ve hortum seraları vurdu (3)

'30- 35 DÖNÜM BİR ZARARIMIZ VAR'

Kaş'a bağlı Ova Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde şiddetli yağışın ardından oluşan hortumun zarar verdiği bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, üreticiler de seralarını toplamaya başladı. Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, Ova Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında hortum oldu. Seralarımızda zarar oluştu. Sabah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Demre Belediye'miz, devletimizin tüm imkanlarıyla olay mahalline geldik. Seraları tamamen gezdik. Ön tespitlerimizde 30- 35 dönüm bir zararımız var. TARSİM Bölge Müdürümüzle görüştük, hemen eksperleri buraya yönlendirdi. Kaymakamlığımız başkanlığında hasar tespit komisyonu oluştu. Komisyonumuz da zararları tespit etti. En kısa sürede raporlar ilgili yerlere verilecek dedi.