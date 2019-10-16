Annesine söz veren Mesut Özil Fenerbahçe yolunda

16.10.2019 10:01

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Mesut Özil ile ilgili olarak İngiliz medyasında hemen her gün bir haber çıkmaya devam etti. Gelen haberler Mesut'un adım adım Fener'e yaklaştığını gösteriyor.

"ANNESİNE SÖZÜ VAR"

Mesut Özil'in önündeki tek engelin yüksek maaşı olduğunu dile getiren dailycannon.com, "Ancak biliyoruz ki Mesut'un annesine sözü var. Bir gün Fenerbahçe'de oynayacak" diye yazdı.

"TRANSFER HER AN BİTEBİLİR"

Haberde "Türk takımı henüz istenilen rakama yaklaşmış değil. Ancak Mesut Özil'in daha fazla fedakarlık yapmayacağını da kimse garanti edemez. Her an bu transfer olabilir" denildi.

Mesut Özil, Arsenal'den ayrılmayı iyice kafasına koydu. Yeni takımı için en büyük aday da Fenerbahçe olarak gözüküyor. (Takvim)