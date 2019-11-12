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Ankaragücü'nün yeni Teknik Direktörü Mustafa Kaplan oldu

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 6 ay önce yollarını ayırdığı Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı.

12.11.2019 14:03 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:19
Ankaragücü'nün yeni Teknik Direktörü Mustafa Kaplan oldu

Dün teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayıran MKE , daha önce de sarı-lacivertli kulüpte görev yapan ile el sıkıştı. Başkentin sarı lacivertli ekibi, Metin Diyadin'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesinin ardından geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımı ligde tutan Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

29 Ekim'de Gençlerbirliği'nden ayrılan deneyimli teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Böylece 31 Mayıs 2019'da Ankaragücü'nden ayrılan Mustafa Kaplan 5 ay sonra yeniden göreve dönmüş oldu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Ankaragücü'nün yeni Teknik Direktörü Mustafa Kaplan oldu
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