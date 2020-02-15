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Ankaragücü maçında sarı kart gören Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde oynayamayacak

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Luiz Gustavo, Ankaragücü maçının 85. dakikasında gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

15.02.2020 22:11 | Son Güncelleme: 15.02.2020 22:18
Ankaragücü maçında sarı kart gören Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde oynayamayacak

'de, maçının 85. dakikasında sarı kart gören , derbisinde cezalı duruma düştü.

ALTAY VE VEDAT KARTSIZ TAMAMLADI

Fenerbahçe'de sınırda olan diğer iki isim Altay Bayındır ve Vedat Muriqi ise karşılaşmayı sarı kart görmeden tamamladı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, 23 Şubat Pazar 19:00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.


Haber Videosu

: Ankaragücü maçında sarı kart gören Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde oynayamayacak
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