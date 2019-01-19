Ankaragücü Maçında Sarı Kart Gören Belhanda, Göztepe Maçında Cezalı Duruma Düştü

EMEK HIRSIZLARI.:

O zaman sen körsün yada Ahlaksızsın bütün pozizyonlar temiz diyorsun Feghoulinin taç çizgisinin önünde hakemin gözünün önünde rakip oyuncu pintonun burnuna attığı dirsek sonucu burnunun kanadığını görmeyecek kadar ahmaksın gerçi Gs. bakınca babanız terimde aynı çizgide sizinle birlikte hakemin yanlı tutumu seyircinin herzamanki pislik tavırları maçın kaderini belirledi siz ancak kendi evinizde bu yolla puan alırsınız haftaya göztepe gereğini yapar elinize verir gönderir ligide beşinci bitirirsin