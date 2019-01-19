Ankaragücü Maçında Sarı Kart Gören Belhanda, Göztepe Maçında Cezalı Duruma Düştü
Galatasaray-Ankaragücü maçında sarı kart gören Younes Belhanda önümüzdeki hafta oynanacak olan Göztepe maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Ankaragücü ile Türk Telekom Stadında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetti.
Karşılaşmanın 16. dakikasında Feghouli ile Tiago Pinto arasında gerginlik yaşandı. Younes Belhanda da bu olaya dahil oldu. İki takım oyuncuları araya girdi ve gerginlik son buldu.
Maçın hakemi Alper Ulusoy, Younes Belhanda ve Tiago Pinto'ya sarı kart gösterdi.Galatasaray'da sarı kart gören Belhanda, Göztepe deplasmanında cezalı duruma düştü.
YORUMLAR (9)
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İyi futbolcuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne kadar mühim bir haber. Burdan Yalova Kaymakamina SelamlarCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Zoruna mı gitti kardeş bu takım yine şampiyon kimse beklenti içine girmesin. Ayrıca mke lehine çalınmayan bir tane pozisyon vardı harici tüm pozisyonlar temiz.Cevap Yaz 2 2 Yayından KaldırEMEK HIRSIZLARI.: O zaman sen körsün yada Ahlaksızsın bütün pozizyonlar temiz diyorsun Feghoulinin taç çizgisinin önünde hakemin gözünün önünde rakip oyuncu pintonun burnuna attığı dirsek sonucu burnunun kanadığını görmeyecek kadar ahmaksın gerçi Gs. bakınca babanız terimde aynı çizgide sizinle birlikte hakemin yanlı tutumu seyircinin herzamanki pislik tavırları maçın kaderini belirledi siz ancak kendi evinizde bu yolla puan alırsınız haftaya göztepe gereğini yapar elinize verir gönderir ligide beşinci bitirirsin2 2 Yayından Kaldır
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Kime ne diyeceğini bilememiş öyle ortaya sallayan bir ankara taraftarı, iyi geceler yat dinlen güzel kardeşimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır