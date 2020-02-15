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Ankaragücü-F.Bahçe maçı başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

15.02.2020 19:49 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:49
Ankaragücü-F.Bahçe maçı başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından , 22. hafta mücadelesinde ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

derbisi öncesi kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını da korumak için Ankaragücü deplasmanında 3 puan hedefliyor. Küme düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar hedefliyor.

Saat 20:00'da başlayan mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak.

Bu kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin sahaya çıktığı 11'ler şu şekilde;

ANKARAGÜCÜ: Ricardo Henrique, Kitsiou, Kulusic, Alihan Kubalas, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Lukasik, Lobzhanidze, Ricardo Faty, Konrad Michalak, Gerson Rodrigues

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Max Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muriqi

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