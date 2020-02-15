Ankaragücü-F.Bahçe maçı başladı! Canlı anlatım
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, 22. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını da korumak için Ankaragücü deplasmanında 3 puan hedefliyor. Küme düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar hedefliyor.
Saat 20:00'da başlayan mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak.
Bu kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin sahaya çıktığı 11'ler şu şekilde;
ANKARAGÜCÜ: Ricardo Henrique, Kitsiou, Kulusic, Alihan Kubalas, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Lukasik, Lobzhanidze, Ricardo Faty, Konrad Michalak, Gerson Rodrigues
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Max Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muriqi