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Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti

Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta 10 kişi oynayan Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Ankaragücü ligde 6 maç aradan sonra puan alırken, Galatasaray taraftarı Fatih Terim'i istifaya davet etti.

14.12.2019 22:42 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:55
Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti

Süper Lig'in 15. haftasında , 2-0 öne geçtiği maçta 10 kişi kalan ile 2-2 berabere kaldı. Zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray'da taraftarlar, 90 dakikanın sona ermesiyle sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

'in yaptığı değişiklikler tartışma konusu olurken, taraftarlar deneyimli hocayı istifaya davet etti. İşte atılan tweet'lerin bazıları...


Haber Videosu

: Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti
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