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Ankaragücü, 14 hafta aradan sonra 3 puana kavuştu

Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti ve ligde 14 maç aradan sonra galip geldi.

07.02.2020 22:01 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:10
Ankaragücü, 14 hafta aradan sonra 3 puana kavuştu

Süper Lig'de 21. haftanın açılış karşılaşmasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynana karşılaşmayı konuk takım 1-0 kazandı.

GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ ORGİLL KAYDETTİ

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 66'da Jamaikalı golcü Dever Orgill kaydetti. Ev sahibi takımda Mustafa Akbaş, 49'da kırmızı kart gördü.

14 MAÇ ARADAN SONRA 3 PUANA KAVUŞTU

Yoluna yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay ile devam eden Ankaragücü, ligde 14 maç aradan sonra kazandı.

Puanını 17'ye yükselten sarı-lacivertliler, ligde bundan önceki son galibiyetini 29 Eylül 2019'daki derbide Gençlerbirliği karşısında 2-1'lik skorla almıştı.

Ligde 4 maçtır (3 yenilgi, 1 beraberlik) kazanamayan Kemal Özdeş'in çalıştırdığı BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

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