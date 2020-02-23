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Ankara derbisinde Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, derbi maçta Ankaragücü karşısında 1-0 galip geldi. Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki takımı galibiyete götüren golü Giovanni Sio kaydetti.

23.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:26
Ankara derbisinde Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında 'nun takımı ile Mustafa Reşit Akçay'ın çalıştırdığı kozlarını paylaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede Gençlerbirliği 1-0'lık skorla kazandı. Başkent derbisinde ev sahibine galibiyeti getiren golü 74. dakikada Giovanni Sio kaydetti.

ANKARAGÜCÜ 4 HAFTA SONRA MAĞLUP

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltti. Ankaragücü ise 20 puanda kalarak 4 hafta sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ankaragücü sahasında Sivasspor'u konuk edecek.


Haber Videosu

: Ankara derbisinde Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti
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