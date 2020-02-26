Anelka'dan Fenerbahçe paylaşımı: Geri dönmeyi çok isterim
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Nicolas Anelka, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe teknik heyetinde yer almak istediğini açıkladı ve Başkan Ali Koç'a zaman tanınması gerektiğini belirtti.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka, sarı lacivertli taraftarlardan, Başkan Ali Koç'a zaman vermelerini istedi.
Anelka, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili arkadaşlarım... Taraftarlarımızın ve Fenerbahçe camiasının Ali Koç'a zaman vermesi gerektiğine inanıyorum. Başkan olmak kolay değil. Biliyorum ki taraftar her maç galibiyet bekliyor fakat bir takımı yeniden inşa etmek zaman alan bir şeydir."
"GERİ DÖNMEYİ ÇOK İSTERİM"
Fenerbahçe'yi çok sevdiğini dile getiren Anelka şöyle devam etti: "Ana takıma teknik direktör veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim. Bazı kişiler para, ben ise bilgi ve tecrübemi verebilirim ve bu paha biçilmez bir şey. İnşallah, Fenerbahçe ile yeniden buluşmak ve zaferler ve şampiyonluklar paylaşmak dileğiyle."
Haber Videosu: Anelka'dan Fenerbahçe paylaşımı: Geri dönmeyi çok isterim
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işte böyle ersun gibi para delileri değil fenerbahçeye yürek gerek yürekCevap Yaz Yayından Kaldır
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İnşallah gelir ve faydalı olur.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Elle nasıl gol atılır onu mu göstereceksin rezilbahçelilere?Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Alexin yardımcısı olursa güzel şeyler çıkabilir ama Türkiyeye kim gelirse gelsin futbol sahada oynanmıyorki arkadaş alex gelse neeeee maradona gelse ne. . . . . . . . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Helal sana kral. . En büyük Fener. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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adamın dibisinCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır