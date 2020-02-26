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Anelka'dan Fenerbahçe paylaşımı: Geri dönmeyi çok isterim

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Nicolas Anelka, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe teknik heyetinde yer almak istediğini açıkladı ve Başkan Ali Koç'a zaman tanınması gerektiğini belirtti.

26.02.2020 09:19 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:31
Anelka'dan Fenerbahçe paylaşımı: Geri dönmeyi çok isterim

Bir dönem 'de de forma giyen Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka, sarı lacivertli taraftarlardan, Başkan 'a zaman vermelerini istedi.

Anelka, hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili arkadaşlarım... Taraftarlarımızın ve Fenerbahçe camiasının Ali Koç'a zaman vermesi gerektiğine inanıyorum. Başkan olmak kolay değil. Biliyorum ki taraftar her maç galibiyet bekliyor fakat bir takımı yeniden inşa etmek zaman alan bir şeydir."

"GERİ DÖNMEYİ ÇOK İSTERİM"

Fenerbahçe'yi çok sevdiğini dile getiren Anelka şöyle devam etti: "Ana takıma teknik direktör veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim. Bazı kişiler para, ben ise bilgi ve tecrübemi verebilirim ve bu paha biçilmez bir şey. İnşallah, Fenerbahçe ile yeniden buluşmak ve zaferler ve şampiyonluklar paylaşmak dileğiyle."


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: Anelka'dan Fenerbahçe paylaşımı: Geri dönmeyi çok isterim
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