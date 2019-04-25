Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'dan Centilmenlik Mesajları

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe Beko ile play-off çeyrek final serisinde avantaj yakalayan Anadolu Efes, sosyal medyadan birbiri için iyi dileklerini paylaştı.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'dan Centilmenlik Mesajları

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe Beko ile play-off çeyrek final serisinde avantaj yakalayan Anadolu Efes, sosyal medyadan birbiri için iyi dileklerini paylaştı.

Fenerbahçe Beko'nun Litvanya'nın Zalgiris takımını yenerek Dörtlü Final'e çıkmasının ardından Anadolu Efes, Twitter'dan sarı-lacivertli takımın hesabını da ekleyerek, "Play-off'u geçerek Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe'yi tebrik ederiz." ifadelerini paylaştı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından ise "Yarın sıra sizde, bekliyoruz." yanıtı verildi.

Anadolu Efes, yarın karşılaşacağı İspanya'nın Barcelona Lassa takımı karşısında seride 2-1 önde bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, İspanya temsilcisini elemesi durumunda Dörtlü Final'de Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

Kaynak: AA
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