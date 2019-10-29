Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı 85-70 yendi!
THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını konuk eden Anadolu Efes, karşılaşmadan 85-70 galip ayrıldı. Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda üst üste 4. galibiyetini aldı. Kızılyıldız mts ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
Karşılaşmaya Larkin, Micic, Anderson, Peters ve Pleiss beşi ile çıkan Anadolu Efes, maçın ilk sayılarını Micic'in elinden buldu ve ilk dakika 5-0'lık skor ile geçildi. Larkin'in altı sayısının ardından Simon'dan gelen üçlük ile beşinci dakikayı Anadolu Efes 14-5 önde geçti. Kalan ki dakikalık bölümde Simon ve Micic ile dört sayı üreten Efes, ilk 10 dakikayı 21-9 önde tamamladı.
EFES MAÇI BAŞINDAN SONUNA KADAR ÜSTÜN GÖTÜRDÜ
İkinci periyoda Simon'un üçlüğü ile başlayan Anadolu Efes, farkı da 15 sayıya yükseltti: 24-9. Micic'in üç sayılık isabetinin ardından Pleis'tan gelen basket ile 13:30'da skor 29-14'e geldi. Takip eden 3:15 dakikada skor bulamayan ekibimiz, Larkin'in faul çizgisindeki iki isabeti ile 16:45'te skoru 31-20'ye getirdi. Pleiss ve Anderson'ın sayıları ile devrenin son dakikasına Efes, 35-24 önde girerken, kalan süre içinde Peters'tan gelen üç sayı sonrasında maçın ilk yarısını 38-26 önde tamamladı.
29 EKİM NEDENİYLE MAÇ SONUNDA TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
Peters'ın üçlüğü ve Micic'in turnikesi ile 24. dakikayı Anadolu Efes 49-37 önde geçti. Kızılyıldız periyodun ortalarında skoru eşitlerken, Larkin'in faul çizgisindeki iki isabeti periyodun skorunu belirledi: 56-51. Son periyotta farkı gittikçe açan Anadolu Efes, mücadeleyi 85-70 kazandı ve THY Avrupa Ligi'ndeki 4. galibiyetini aldı. Öte yandan lacivert-beyazlı basketbolcular, karşılaşmanın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla saha ortasında Türk bayrağı açtı ve galibiyeti kutladı.