Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı 85-70 yendi!

29.10.2019 23:22

Karşılaşmaya Larkin, Micic, Anderson, Peters ve Pleiss beşi ile çıkan Anadolu Efes, maçın ilk sayılarını Micic'in elinden buldu ve ilk dakika 5-0'lık skor ile geçildi. Larkin'in altı sayısının ardından Simon'dan gelen üçlük ile beşinci dakikayı Anadolu Efes 14-5 önde geçti. Kalan ki dakikalık bölümde Simon ve Micic ile dört sayı üreten Efes, ilk 10 dakikayı 21-9 önde tamamladı.

EFES MAÇI BAŞINDAN SONUNA KADAR ÜSTÜN GÖTÜRDÜ

İkinci periyoda Simon'un üçlüğü ile başlayan Anadolu Efes, farkı da 15 sayıya yükseltti: 24-9. Micic'in üç sayılık isabetinin ardından Pleis'tan gelen basket ile 13:30'da skor 29-14'e geldi. Takip eden 3:15 dakikada skor bulamayan ekibimiz, Larkin'in faul çizgisindeki iki isabeti ile 16:45'te skoru 31-20'ye getirdi. Pleiss ve Anderson'ın sayıları ile devrenin son dakikasına Efes, 35-24 önde girerken, kalan süre içinde Peters'tan gelen üç sayı sonrasında maçın ilk yarısını 38-26 önde tamamladı.

29 EKİM NEDENİYLE MAÇ SONUNDA TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Peters'ın üçlüğü ve Micic'in turnikesi ile 24. dakikayı Anadolu Efes 49-37 önde geçti. Kızılyıldız periyodun ortalarında skoru eşitlerken, Larkin'in faul çizgisindeki iki isabeti periyodun skorunu belirledi: 56-51. Son periyotta farkı gittikçe açan Anadolu Efes, mücadeleyi 85-70 kazandı ve THY Avrupa Ligi'ndeki 4. galibiyetini aldı. Öte yandan lacivert-beyazlı basketbolcular, karşılaşmanın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla saha ortasında Türk bayrağı açtı ve galibiyeti kutladı.