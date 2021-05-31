Bakan Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes için yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösteren Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik ederim. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupasını, Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getiren Anadolu Efes'e ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türk basketbolunun gelişimine her zaman destek olan, başta Anadolu Grubu adına Tuncay Özilhan olmak üzere, bu zaferin mimarı Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a, parkede mücadeleden vazgeçmeyen sporcu kardeşlerime, istatistikçisinden malzemecisine kadar Anadolu Efes Spor Kulübü'nün bütün ekibine şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti
Bakan Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Ergin Ataman kazandığı kupalarla adını tarihe altın harflerle yazdırdı
Ergin Ataman kazandığı kupalarla adını tarihe altın harflerle yazdırdı
Son Dakika: Euroleague finalinde Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı
Son Dakika: Euroleague finalinde Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı
Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan müjde: Efes-Barcelona finali şifresiz kanalda olacak
Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan müjde: Efes-Barcelona finali şifresiz kanalda olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Varank Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Murat Boz Müge Anlı Demet Evgar Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 00:18:20. #1.14#

title